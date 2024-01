Explosão em fábrica na Índia deixa nove mortos

Pelo menos nove trabalhadores morreram na Índia, neste domingo (17), devido a uma explosão em uma fábrica de drones e munições, informou o governo.

A explosão aconteceu em uma fábrica da Solar Industries India na cidade de Nagpur, no estado de Maharashtra, no oeste do país, na área de embalagens.

"É muito lamentável que nove pessoas, incluindo seis mulheres, tenham morrido na explosão na Solar Industries em Nagpur", disse o vice-ministro-chefe do governo de Maharashtra, Devendra Fadnavis, na rede social X.