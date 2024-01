Dispositivo de escuta é descoberto em escritório de comandante ucraniano

O dispositivo "não foi encontrado diretamente no gabinete de Valery Zaloujny, e sim em um dos escritórios que ele pode vir a usar em seu trabalho", explicaram os serviços de segurança no aplicativo Telegram.

Os serviços de segurança ucranianos anunciaram neste domingo que descobriram um dispositivo de escuta em um dos futuros escritórios do comandante do Exército ucraniano, Valery Zaloujny, e ressaltaram que o aparelho não estava funcionando.

Sob a autoridade do presidente Volodymyr Zelensky, Valery Zaloujny comanda as operações militares ucranianas na guerra com a Rússia. Após o fracasso da contraofensiva ucraniana, iniciada em junho, a imprensa reportou uma tensão crescente na relação entre Zaloujny e Zelensky.

bur/cls/eb/dga/lb