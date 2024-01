Chile vota plebiscito: Constituição de Pinochet ou texto mais conservador?

Os chilenos votam, neste domingo (17), em um plebiscito que irá determinar a manutenção da criticada Constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet, ou a escolha de um novo texto ainda mais conservador, longe da efervescência com a qual este processo político teve início há quatro anos.

Mais de 15 milhões de chilenos estão habilitados a votar "a favor" ou "contra" uma proposta de Constituição elaborada por um órgão dominado pelo ultraconservador Partido Republicano.

O texto reduz o peso do Estado, pode limitar alguns direitos, como o aborto terapêutico, e endurece o tratamento aos migrantes com a expulsão "no menor tempo possível" daqueles que estão em situação irregular.