Arsenal e Aston Villa vencem e colocam pressão sobre Liverpool na Premier League

O Arsenal venceu o Brighton por 2 a 0 neste domingo (17) em Londres, o que levou os 'Gunners' a assumirem provisoriamente a liderança enquanto aguardam o jogo do Liverpool contra o Manchester United, no encerramento da 17ª rodada da Premier League. Com 39 pontos, o Arsenal, atual vice-campeão da Inglaterra, está agora dois pontos à frente do Liverpool (37 pontos), que havia começado o fim de semana na liderança e caiu para o terceiro lugar, também ultrapassado pelo Aston Villa (2º com 38 pontos), que venceu o Brentford fora de casa por 2 a 1 também neste domingo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Liverpool precisa da vitória em Anfield para se manter na liderança.

Diante de sua torcida, o Arsenal teve que esperar para concretizar seu domínio neste domingo. A abertura do placar veio em um lance de bola parada, sua arma letal nesta temporada: o brasileiro Gabriel Jesus, sozinho na segunda trave, desviou de cabeça um escanteio cobrado por Bukayo Saka (53'). No final da partida, Kai Havertz ampliou para 2 a 0 (87'). O alemão marcou assim seu terceiro gol em cinco jogos do campeonato, depois de ter marcado apenas um nos doze anteriores. Havertz conta com a confiança do técnico Mikel Arteta, que o defendeu das críticas pela falta de eficácia no início da temporada. O Brighton não teve sucesso no ataque nesta ocasião. A equipe de Roberto De Zerbi cedeu a posse de bola ao Arsenal e não teve nenhuma chance clara antes dos 64 minutos. Também neste domingo, o Aston Villa venceu o Brentford (12º) por 2 a 1 num jogo tenso, em que as duas equipes terminaram com dez jogadores. Foi a terceira vitória consecutiva da equipe de Birmingham, depois dos triunfos sobre Arsenal e Manchester City (por 1 a 0 nos dois duelos).

A equipe de Unai Emery teve que lutar depois de ficar atrás no placar devido a um gol de Keane Lewis-Potter pouco antes do intervalo (45'). Em superioridade numérica após a expulsão de Ben Mee (71'), o Aston Villa empatou através do espanhol Álex Moreno (77') e depois marcou o gol da vitória graças a Ollie Watkins (85') com um passe do francês Boubacar Kamara, que depois foi expulso nos acréscimos. O West Ham (7º) venceu o Wolverhampton (13º) por 3 a 0, numa partida em que o ganês Mohammed Kudus se destacou marcando dois gols.

