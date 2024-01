UE: Líderes prometem encontrar um caminho para fornecer mais fundos à Ucrânia

Os líderes da União Europeia se comprometeram a continuar fornecendo ajuda financeira à Ucrânia, depois de decidirem iniciar as negociações para o país devastado pela guerra aderir ao bloco. Contudo, não chegaram a um acordo sobre um pacote de ajuda de US$ 54 bilhões aos ucranianos.

Os 27 líderes do bloco debateram até sexta-feira sobre como poderiam superar as objeções do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, ao pacote de ajuda para a Ucrânia e definir um plano de assistência orçamentária de quatro anos para o governo ucraniano.

Os líderes prometeram continuar trabalhando nas questões financeiras. Eles devem se reunir novamente para buscar um acordo unânime no final de janeiro ou início de fevereiro, disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.