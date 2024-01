Príncipe herdeiro do Kuwait, xeque Mishal, é nomeado emir

O príncipe herdeiro do Kuwait, xeque Mishal al Ahmad al Jaber al Sabah, de 83 anos, foi nomeado novo emir do país no sábado (16), após a morte de seu antecessor, xeque Nawaf, anunciou a televisão estatal.

"O gabinete do Kuwait nomeia o príncipe herdeiro, sua alteza xeque Mishal, emir do Estado do Kuwait", informou a emissora.