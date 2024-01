Paquistão recorre, pela 1ª vez, à chuva artificial contra 'smog'

A chuva artificial foi utilizada pela primeira vez no Paquistão, neste sábado (16), para combater o "smog" de Lahore, o acúmulo de poluição do ar que afeta a saúde da população dessa megalópole do nordeste do país, anunciou o governo provincial de Punjab.

Aviões fornecidos pelos Emirados Árabes Unidos e equipados com tecnologia de semeadura de nuvens sobrevoaram dez áreas da cidade, considerada uma das mais poluídas do mundo.

Trata-se de uma "doação" feita pelos Emirados, declarou o chefe interino do governo da província de Punjab, Mohsin Naqvi.