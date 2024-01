Morre xeque Nawaf, emir do Kuwait, aos 86 anos

O emir do Kuwait, xeque Nawaf al Ahmad al Sabah, morreu neste sábado (16), aos 86 anos, anunciou a Corte Real, após um mandato de três anos marcado por múltiplos conflitos políticos à frente desse país do Golfo rico em petróleo.

"Com grande tristeza, lamentamos a morte do xeque Nawaf al Ahmad Al Sabah, emir do Estado do Kuwait", afirmou um comunicado divulgado pela televisão estatal.

Pouco antes, a televisão estatal interrompeu sua programação e transmitido versos do Alcorão.