Morre fundador da empresa chinesa de IA SenseTime

O fundador da SenseTime, empresa líder na China no setor da Inteligência Artificial, faleceu de forma repentina na noite de sexta-feira, anunciou neste sábado (16) a companhia em comunicado.

"É com grande tristeza que anunciamos a todos o falecimento do nosso amado fundador Tang Xiao'ou, devido a uma doença que não pôde ser tratada", informou a SenseTime em uma mensagem on-line.

A morte do "representante excepcional no campo da IA" ocorreu às 23h45 do dia 15 de dezembro de 2023, acrescentou a nota.