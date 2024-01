Galo emblemático é recolocado no topo da Catedral de Notre-Dame, em Paris

O galo que ficava no topo da agulha da Catedral de Notre-Dame foi colocado novamente em seu local original neste sábado (16), um novo passo no progresso da reconstrução da catedral parisiense, que reabrirá as suas portas em um ano.

O arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, abençoou no chão a peça emblemática, que posteriormente foi transportada com um guindaste até o topo da agulha, a 96 metros de altura, constatou a AFP.

Trata-se de um novo galo de ouro desenhado por Philippe Villeneuve, arquiteto-chefe dos monumentos históricos franceses.