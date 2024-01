Fluminense coloca à prova no Mundial o futebol que encantou a América do Sul

Ganhar o Mundial de Clubes? Se possível, sim, claro. Mas o Fluminense, cujo futebol encantou a América do Sul, sabe o peso dos adversários que terá pela frente na Arábia Saudita. O tricolor carioca, comandado pelo técnico Fernando Diniz, que também está à frente da Seleção Brasileira, estreia no torneio depois de ter vencido pela primeira vez a Copa Libertadores, em novembro, quando bateu na final o Boca Juniors, no Maracanã. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A conquista foi a chancela definitiva para a maturidade de um elenco que mostrou um futebol ofensivo e estético que se tornou objeto de estudo internacional.

Agora o 'dinizismo' vai buscar em terras sauditas um duplo objetivo: mostrar seu valor fora da América do Sul e tentar quebrar o domínio europeu no Mundial, que não é vencido por um clube sul-americano desde que o Corinthians foi campeão em 2012. "A gente tem que acreditar sempre. Vamos enfrentar os melhores times do mundo. Vamos procurar o melhor para fazer uma grande competição. Estamos vivendo com muita intensidade a possibilidade do Mundial", disse Diniz recentemente. Para levantar a taça, primeiro o Fluminense precisa passar por um obstáculo que já se mostrou complicado para os times brasileiros: derrotar equipes árabes na semifinal. O tricolor estreia nesta segunda-feira (18) contra o egípcio Al Ahly com a esperança de vencer e lutar pelo título na final contra possivelmente o Manchester City, grande favorito, que também terá que passar pela semifinal.

A final hipotética colocaria frente a frente dois treinadores com estilos opostos: Pep Guardiola com seu jogo de posição e Diniz com seu jogo "aposicional", que privilegia o espaço onde está a bola e a liberdade de movimentação e associação entre seus jogadores. Diniz, de 49 anos, avisou que fará as "adaptações necessárias" a seu estilo, que na Seleção não engrenou, para competir no nível mais alto possível. As adequações podem acontecer na defesa, muitas vezes desguarnecida por conta do ímpeto ofensivo constante, e na forma de atacar equipes que se fecham muito. Mas a ideia geral será mantida.

"Se a gente muda o que a gente faz como rotina, a chance de nos fragilizarmos é muito maior (...) Vamos procurar fazer o melhor dentro das nossas características", disse o treinador brasileiro.