DJ/Fontes: Israel e Qatar exploram a retomada do acordo para os reféns de Gaza

Autoridades israelenses e do Catar devem se reunir na Noruega hoje, em um esforço para reavivar as negociações sobre a libertação de reféns mantidos em Gaza em troca de um cessar-fogo e a libertação de prisioneiros palestinos mantidos por Israel, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, deve se encontrar com David Barnea, diretor da agência de inteligência israelense Mossad, em Oslo, disseram as pessoas, descrevendo as conversas como exploratórias. Eles acrescentaram que Barnea provavelmente também se reunirá com autoridades egípcias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As discussões ocorrem um dia depois que os militares israelenses disseram ter matado por engano três reféns durante os combates em Gaza, um incidente que intensificou a pressão sobre o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para tomar novas medidas para libertar os cerca de 130 reféns restantes.