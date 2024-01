Destróier americano derruba 14 drones lançados do Iêmen no Mar Vermelho

Um destróier americano derrubou, neste sábado (16), 14 drones disparados de regiões do Iêmen controladas por huthis no Mar Vermelho, informou o comando militar dos Estados Unidos no Oriente Médio (Centcom).

Foram "identificados como drones de ataque e derrubados sem causar danos às embarcações na região e sem que tenham sido reportados feridos", afirmou a Centcom em sua conta na rede social X (ex-Twitter).

A operação, liderada pelo destróier USS Carney, foi realizada "nas primeiras horas de sábado", detalhou o Exército americano.