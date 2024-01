Democratas demonstram preocupação sobre candidatura de Biden em 2024

O presidente americano Joe Biden chega ao final do ano com preocupações cada vez maiores dos democratas com relação à sua reeleição. Biden enfrenta resistência no Capitólio ao seu esforço para ajudar financeiramente aliados em duas guerras e sofre uma investigação de impeachment contra ele e sua família.

Uma rodada de pesquisas desanimadoras está aumentando o nervosismo entre os democratas, inclusive os de mais próximos ao presidente, que estão preocupados com o fato de que as opiniões negativas dos eleitores não estão sendo contestadas. Esses democratas estão ficando impacientes e querem começar uma campanha completa.

Entre estes democratas, está o ex-presidente Barack Obama, que "sabe que será uma disputa acirrada" e "acha que os democratas podem muito bem perder" a eleição de 2024, de acordo com uma pessoa familiarizada com seu pensamento. Obama se preocupa com o fato de que "a alternativa é bastante perigosa para a democracia", disse a pessoa.