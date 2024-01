Arbel e Judith, duas reféns no limbo do conflito na Faixa de Gaza

Segundo Israel, 129 reféns permanecem no território palestino sitiado.

Naquele dia, combatentes do Hamas infiltraram-se no sul de Israel, em um ataque que deixou 1.140 mortos, a maioria civis, segundo autoridades. Também sequestraram cerca de 250 pessoas, que foram levadas para a Faixa de Gaza.

Dos 129 reféns ainda mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza, a AFP se aprofundou na vida de duas mulheres, ambas sequestradas em 7 de outubro no kibutz Nir Oz, perto da fronteira.

Arbel Yehud é uma jovem amável, de sorriso magnético, descreve seu pai. Ela foi sequestrada juntamente com o irmão Dolev, 35, e o companheiro, Ariel Cunio, 26.

Os três viviam no Kibutz Nir Oz e não se sabe o que aconteceu com eles. O pai de Arbel, Yechi Yehud, 64, vive em uma casa modesta, em Rishon LeZion, ao sul de Tel Aviv.

Arbel e Ariel estavam há cinco anos juntos quando foram sequestrados. "Tinham acabado de voltar de uma viagem grande pela América do Sul, estavam muito felizes, com muitos planos para o futuro", diz Yehud, que deixou o kibutz em 2016 para ficar com a mulher, Yael, em Rishon LeZion, na casa onde nasceu. "Nossos filhos não quiseram deixar o kibutz."

Antes de 7 de outubro, as sirenes que alertam para possíveis disparos de foguetes do Hamas já eram uma lembrança da ameaça que se encontrava do outro lado da fronteira.