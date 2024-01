Após sofrer parada cardíaca em campo, capitão do Luton está 'estável'

"Nossa equipa médica confirmou que o capitão dos 'Hatters' sofreu uma parada cardíaca em campo, mas estava responsivo no momento de ser retirado", escreveu o Luton na rede social X (antigo Twitter).

O capitão do Luton, Tom Lockyer, está "estável" depois de sofrer uma parada cardíaca durante partida contra o Bournemouth, explicou seu clube em comunicado.

Lockyer desmaiou no segundo tempo do jogo contra o Bournemouth, pela 17ª jornada do Campeonato Inglês, o que levou o árbitro Simon Hooper a interromper definitivamente o duelo.

Os jogadores voltaram ao vestiário com o placar em 1 a 1, enquanto o Lockyer recebia atendimento médico. A partida foi interrompida definitivamente.

