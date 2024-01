Alerta por onda de frio polar é emitido no norte da China

A China emitiu, neste sábado (16), um alerta de frio glacial e advertiu que as temperaturas atingirão mínimos históricos em algumas áreas do norte do país.

As autoridades meteorológicas previram na manhã deste sábado uma onda de frio sobre "a maior parte" da China que se estende até terça-feira.

A agência de notícias Xinhua citou autoridades, dizendo que, "em algumas partes do norte da China e regiões ao longo dos rios Amarelo e Huaihe se poderá atingir temperaturas recordes, ou perto do nível mais baixo registrado para o mesmo período do ano".