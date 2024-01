Xi afirma que modernização da China beneficiará empresas americanas

Empresas dos Estados Unidos reclamam do que consideram um ambiente empresarial injusto na China, com poucas proteções à propriedade intelectual e tratamento preferencial aos concorrentes locais.

A carta foi lida em um jantar de gala em Washington, evento em que a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, acusou a China de aplicar uma "injusta política econômica dirigista".

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que a modernização de seu país beneficiará as empresas americanas, em uma carta que celebra o 50º aniversário de um comitê comercial binacional, informou a imprensa estatal nesta sexta-feira (15).

Xi, no entanto, afirma na carta que seu país "promoverá de maneira inabalável uma abertura de alto nível ao mundo exterior e criará um ambiente empresarial internacionalizado, orientado ao mercado e baseado no Estado de direito".

"A modernização da China trará mais oportunidades às empresas globais, incluindo as americanas", acrescentou.

"Há um grande potencial, amplo espaço e perspectivas promissoras para fortalecer a cooperação comercial China-Estados Unidos", escreveu.

Yellen declarou no jantar que ouve com frequência "empresas americanas falarem sobre as dificuldades que enfrentam".

"Estas tendências deveriam preocupar a China", disse Yellen, que pediu a continuidade das "reformas estruturais e do tratamento justo às empresas estrangeiras".