Vereador da Ucrânia detona granadas em plenário de Câmara Municipal

As gravações mostram um homem que entra em uma pequena sala na qual há várias pessoas sentadas. Após uma breve conversa, tira dos bolsos e lança no chão o que parecem ser granadas. Várias explosões e gritos de pânico são ouvidos antes de o vídeo ser interrompido.

Um vereador ucraniano detonou várias granadas nesta sexta-feira, 15, no interior da Câmara Municipal da cidade de Keretsk, na região da Transcarpátia, no oeste da Ucrânia, informou a Polícia Nacional Ucraniana nas suas redes sociais. Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas nas explosões, que foram registradas em vídeo. Clique aqui para assistir ao vídeo do ataque. As imagens são fortes.

Vinte e seis pessoas ficaram feridas, seis delas em estado grave Até o momento, as autoridades ucranianas não identificaram qualquer motivação.

O vereador que detonou as granadas também está sendo investigado por uso ilegal de armas, munições ou explosivos, crime previsto no Código Penal ucraniano. De acordo com a televisão pública ucraniana, o vereador em questão é Sergei Bratin, do Sluga Narodu, partido do presidente ucraniano Volodmir Zelenski. (Com agências internacionais).