UE se compromete a superar bloqueio da Hungria à ajuda financeira para Ucrânia

Na cúpula, os líderes europeus tomaram a histórica decisão de abrir negociações formais para a adesão da Ucrânia ao bloco, mas não conseguiram construir um consenso sobre um pacote de ajuda financeira no valor de 50 bilhões de euros (em torno de US$ 55 bilhões).

"Estou extremamente confiante e otimista que estaremos em condições de cumprir nossa promessa de apoiar a Ucrânia com meios financeiros", disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Os dirigentes da União Europeia (UE) se comprometeram, nesta sexta-feira (15) em Bruxelas, a encontrar uma forma de superar, no início de 2024, o bloqueio da Hungria a um novo pacote de ajuda financeira à Ucrânia, depois da ausência de consenso sobre o tema após dois dias de cúpula.

Na madrugada desta sexta, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, disse a uma rádio de seu país que seu veto será levantado somente em caso de desbloqueio de todos os fundos da UE para seu país. Os recursos foram congelados, devido a dúvidas sobre a validade do Estado de direito.

O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, assinalou, por sua vez, que é "uma poderosa mensagem geoestratégica também para o resto do mundo, não somente para a Rússia".

"Temos trabalhado muito para alcançar um acordo dos 27 [países do bloco]. Acho que é também necessário trabalhar em potenciais alternativas para ter uma solução, caso um acordo entre todos não seja possível", observou.

Ante a incapacidade de romper o bloqueio húngaro, os mandatários decidiram voltar a se reunir para discutir essa questão "no início do próximo ano", embora essa cúpula ainda não tenha uma data definida.

Na quarta-feira, véspera da reunião, a UE anunciou o desbloqueio de pagamentos para a Hungria de até 10,2 bilhões de euros (11 bilhões de dólares, 54 bilhões de reais). Os valores haviam sido congelados por dúvidas sobre o funcionamento do Estado de direito no país.

Com a abstenção da Hungria na decisão sobre as negociações de adesão com a Ucrânia, a expectativa era que Orban acabaria por somar seu apoio ao pacote, o que não aconteceu.

Já o ministro ucraniano das Relações Exteriores pediu à UE que desbloqueie, em janeiro, os 50 bilhões de euros de ajuda.