Rússia denuncia campanha de 'neutralização' de seus melhores atletas para Jogos de 2024

No momento, somente 11 atletas cumprem esses critérios, oito russos e três bielorrussos, enquanto a delegação ucraniana já conta com 60, informou o COI em seu anúncio.

O COI autorizou na semana passada a participação de atletas russos e bielorrussos nos Jogos de Paris 2024 (26 de julho a 11 de agosto) sob várias condições: participar sob bandeira neutra, fora as provas por equipes, se não tiverem apoiado ativamente a ofensiva da Rússia sobre a Ucrânia e se passarem pelo processo de classificação.

A Rússia denunciou nesta sexta-feira (15) uma campanha de "neutralização" de seus melhores atletas, cuja participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 está sujeita a critérios "humilhantes" do Comitê Olímpico Internacional (COI), segundo Moscou.

"Com seus critérios e parâmetros inventados que não só vão contra a Carta Olímpica, mas também desvalorizam completamente seus princípios, o COI lançou uma campanha internacional de 'neutralização' de nossos atletas", reagiu em entrevista coletiva nesta sexta-feira o presidente do Comitê Olímpico Russo, Stanislav Pozdniakov.

"Estas condições artificiais e com motivações políticas eliminam a grande maioria dos nossos melhores atletas e colocam os que se classificam em uma situação de desigualdade, excluindo uma competição honesta", acrescentou.

Além disso, Pozdniakov disse que o número de 11 classificados é "humilhante" e destacou que "milhares de atletas" tinham sido "fisicamente privados de seu sonho".

O dirigente também pediu aos atletas russos classificados de acordo com os critérios do COI que "examinem minuciosamente todas as nuances das condições propostas" para que não se tornem "reféns dos interesses de outros".

Na quinta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, também criticou a decisão do COI, avaliando que o comitê assumia o risco de "enterrar o movimento olímpico".

Além disso, Putin afirmou que quer "analisar detalhadamente as condições" antes de tomar uma decisão final sobre a participação ou o boicote dos atletas russos aos Jogos de Paris.