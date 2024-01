Richarlison marca, e Tottenham vence Nottingham Forest no Inglês

O Tottenham se aproximou do Top 4 do Campeonato Inglês, ao vencer o Nottingham Forest por 2 a 0 nesta sexta-feira (15), no jogo que abriu a 17ª rodada.

O brasileiro Richarlison colocou os Spurs na frente nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2) e o sueco Dejan Kulusevski fechou o placar na segunda etapa (65').

Com o resultado, o time londrino permanece na quinta colocação, mas chega aos mesmos 30 pontos do Manchester City (4º), que no sábado recebe o Crystal Palace.