Príncipe Harry obtém condenação de tabloide britânico

Um juiz do Reino Unido decidiu, nesta sexta-feira (15), que o príncipe Harry foi vítima de escutas telefônicas por parte de jornalistas do Mirror Group Newspapers (MGN), pelo qual o grupo editorial deverá indenizá-lo com 140.600 libras (US$ 178.500) em perdas e danos.

O juiz do Tribunal Superior de Londres estimou que 15 dos 33 matérias apresentadas como prova pelo filho caçula do rei Charles III foram resultado da invasão de seu sistema de mensagens por parte da editora que publica The Mirror, Sunday Mirror e Sunday People.

O príncipe Harry celebrou, através de seu advogado, a condenação por estas escutas telefônicas e prometeu continuar se defendendo nos tribunais contra a imprensa.