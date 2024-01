Prazo para opositores recorrerem de inabilitação chega ao fim na Venezuela

As inabilitações são ordenadas pela Controladoria, órgão autorizado por lei a tomar medidas administrativas contra funcionários investigados. No entanto, a Constituição estabelece que apenas uma sentença judicial "definitivamente firme" tem o poder de impedir uma candidatura à presidência.

À AFP, a equipe do político evitou confirmar se ele irá ao TSJ no último dia do prazo.

"Estou aqui para apoiar o diálogo e o acordo de Barbados", disse ele às portas do tribunal.

Em outubro, o governo e a oposição concordaram, em Barbados, com eleições presidenciais no segundo semestre de 2024. Como retorno, os Estados Unidos flexibilizaram por seis meses as sanções ao petróleo e gás impostas à Venezuela - mas condicionaram a definição de um procedimento para suspender as cassações.

A polêmica entre Venezuela e Guiana pelo Essequibo - uma área de 160.000 km² rica em petróleo, administrada por Georgetown e reivindicada por Caracas em uma disputa territorial centenária - entrou no debate.