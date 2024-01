Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa da Ucrânia mostrando as áreas controladas pelas forças ucranianas e russas, em 14 de dezembro às 17h (Bras.). (90x105 mm) - Atualização disponível Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine * Israel-conflito-palestinos: representação por idade e gênero dos 250 reféns identificados pela AFP, indicando se ainda permanecem em cativeiro, foram libertados ou assassinados. (90x109 mm) - Disponível

* Israel-Irã-diplomacia-conflito: mapa com a trajetória e última posição conhecida do navio "Al Jasrah", atacado durante sua travessia no Mar Vermelho, próximo à costa do Iêmen. (89x95 mm) - Disponível * UE-política-diplomacia-economia: 1/ Mapa da Europa localizando os países-membros da União Europeia (UE), os países candidatos, os potenciais candidatos e a abertura do processo de negociação pra adesão. (135x110 mm) - Disponível 2/ Diferentes etapas do processo de adesão à União Europeia e países candidatos. (90x122 mm) - Disponível

* México-transporte-turismo: mapa da provincia de Yucatán, no México, com o percurso do Trem Maia, obra turística emblemática do presidente Andrés López Obrador que será inaugurada nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro. (90x100 mm) - Disponível