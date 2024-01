Osasuna vence Rayo Vallecano com gol nos acréscimos

O Osasuna (12º) venceu em casa o Rayo Vallecano (10º) por 1 a 0 nesta sexta-feira (15), com um gol nos acréscimos, no jogo que abriu a 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

Raúl García, de cabeça, marcou o único gol da partida (90'+5).

Com isso, o Osasuna se reencontra com a vitória depois de seis jogos em LaLiga e soma 19 pontos, um atrás do Rayo.