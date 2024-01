OCDE destaca papel do setor público como motor de investimento na AL

Nesse sentido, alerta: "Com apenas 20% do PIB, a (região da) América Latina e Caribe apresenta um dos níveis mais baixos de investimento total de todas as regiões do mundo", devido, em parte, "às reduzidas taxas de poupança nacional".

O setor privado é a principal fonte de investimento, com 78% em 2019, embora concentrado em grandes empresas, motivo pelo qual "o setor público deve desempenhar um papel crucial, mediante o investimento em infraestrutura pública estratégica e a mobilização de investimento privado", acrescenta o texto.

"Para isso, o setor público pode apoiar, atualizando os marcos regulatórios de investimento e garantindo uma boa regulação das parcerias público-privadas (PPP), no âmbito de marcos institucionais sólidos", afirma o relatório que deve ser apresentado nesta sexta-feira em Santiago.

Para seus autores, o investimento público em infraestrutura tem estado em "níveis baixos" desde 2008 (1,6% do PIB em 2021), e os principais setores que precisariam dele seriam os de energia limpa, transporte sustentável, telecomunicações e água.

"Uma infraestrutura de qualidade nos setores de energia, de telecomunicações e da água pode contribuir para que tanto a transição quanto a digital beneficiem os cidadãos da região", destaca o documento.

Essas recomendações contrastam com a política econômica promovida pelo novo presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei, que anunciou um programa de austeridade. O programa inclui a paralisação de obras públicas ainda não iniciadas, com o objetivo, segundo ele, de combater a inflação e o déficit.