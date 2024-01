Migrante morre em naufrágio no Canal da Mancha

Um migrante morreu e outro ficou gravemente ferido no norte da França, no naufrágio de uma embarcação com mais de 60 pessoas que tentava atravessar o Canal da Mancha em direção à Inglaterra.

No total, 66 pessoas foram resgatadas na costa de Gravelines (norte) e as duas vítimas foram encontradas "inconscientes", segundo as autoridades marítimas francesas.

"Uma vítima inconsciente, em estado grave, foi transportada de helicóptero para o hospital de Calais. A segunda pessoa inconsciente não pôde ser reanimada, infelizmente", afirmou uma nota do comando marítimo.