Juventus empata com Genoa na abertura da 16ª rodada do Campeonato Italiano

Mas o time de Turim, que jogou sem o volante francês Adrien Rabiot, lesionado, sofreu o empate no início da segunda etapa.

A Juve saiu na frente com o atacante Federico Chiesa cobrando pênalti que ele mesmo sofreu (28'), ao ser derrubado dentro da área pelo goleiro Josep Martínez.

A Juventus desperdiçou a oportunidade de assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano nesta sexta-feira (15), ao empatar com o Genoa em 1 a 1, no jogo que abriu a 16ª rodada.

O atacante Albert Gudmundsson entrou cara a cara com o goleiro Wojciech Szczesny e mandou a bola para as redes (48'), aproveitando bom passe de Caleb Ekuban, que havia entrado no intervalo.

Com este resultado, a Juventus, que venceu sete dos últimos oito jogos, permanece na segunda posição com 37 pontos, um atrás da líder Inter de Milão, que no domingo visita a Lazio.

Por sua vez, o Genoa é o 14ª colocado com 16 pontos.

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: