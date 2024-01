Jovens na Califórnia processam governo dos EUA por poluição

Crianças e adolescentes na Califórnia entraram com um processo contra o governo dos Estados Unidos por sua incapacidade para reduzir a poluição, a última de uma série de ações legais empreendidas por jovens de todo o mundo preocupados com a mudança climática.

Os jovens, que têm entre 8 e 17 anos, alegam que a Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) "permite intencionalmente que as fontes de combustíveis fósseis de gases do efeito estufa que regulamenta emitam poluição climática que ameaça a vida, prejudicando a saúde e o bem-estar das crianças", segundo a Our Children's Trust, um escritório de advogados sem fins lucrativos.

"Os demandantes também alegam que a EPA os discriminou por serem crianças ao descontar o valor econômico de suas vidas e de seu futuro quando decide se e quanta poluição climática permitirá".