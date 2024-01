Israel lança folhetos no sul do Líbano para advertir contra ajuda ao Hezbollah

O Exército israelense lançou nesta sexta-feira (15) folhetos no sul do Líbano, nos quais advertiu contra qualquer ajuda ao movimento Hezbollah, aliado do Hamas e apoiado pelo Irã, indicaram habitantes à AFP.

A fronteira entre Líbano e Israel é cenário de intensos combates, principalmente entre o Exército israelense e o Hezbollah, desde 8 de outubro, dia seguinte do início da guerra entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas.

O movimento xiita libanês Hezbollah assegurou em meados de outubro que estava "totalmente preparado" para unir-se ao Hamas na guerra contra Israel no momento oportuno.