Israel intensifica ofensiva em Gaza e adverte que guerra vai durar 'meses'

Ele fez estas declarações antes de se reunir, em Jerusalém, com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Também está prevista para breve uma visita a Israel do secretário americano da Defesa, Lloyd Austin.

O assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse, no entanto, que o Exército israelense deve encontrar uma forma de reduzir a intensidade de seus bombardeios.

Israel intensificou nesta sexta-feira (15) a ofensiva contra a Faixa de Gaza depois de advertir seu principal aliado, Estados Unidos, que a guerra para aniquilar o movimento islamista Hamas vai durar "mais do que vários meses".

Apesar dos indícios de impaciência dos Estados Unidos, seu principal aliado, Israel, intensificou seus bombardeios.

A guerra em Gaza teve início após os ataques de 7 de outubro do grupo islamista palestino Hamas contra Israel e já deixou mais de 20.000 mortos, segundo dados oficiais de Israel e do Hamas.

A ofensiva do Hamas em Israel deixou cerca de 1.200 mortos, a maioria civis, segundo autoridades israelenses.

A retaliação israelense em Gaza deixou 18.787 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde deste território, controlado pelo Hamas.

O ministério informou na manhã de sexta-feira que dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas em bombardeios israelenses em Khan Yunis, no sul de Gaza. Além disso, testemunhas relataram várias mortes em ataques em Nuseirat, no centro de Gaza.

Apesar do elevado número de civis mortos, as autoridades israelenses querem prosseguir com sua resposta militar.