Israel autoriza 'temporariamente' entrada de ajuda por um de seus pontos de passagem

Israel anunciou, nesta sexta-feira (15), que aprovou "temporariamente" a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza por um de seus pontos de passagem, com o objetivo de descongestionar o de Rafah, na fronteira com o Egito.

"O gabinete aprovou temporariamente o descarregamento de caminhões do lado de Gaza do ponto de passagem de Karem Shalom, em vez de reenviá-los para Rafah", indicou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em um comunicado.

"A decisão do gabinete especifica que apenas a ajuda humanitária procedente do Egito será entregue a Gaza dessa maneira", acrescentou.