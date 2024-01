Inundar túneis de Gaza onde se esconde o Hamas, uma ideia arriscada

Inundar os túneis subterrâneos de Gaza para acabar definitivamente com o Hamas, que se esconde ali, seria "uma boa ideia", segundo o chefe do Exército israelense. Mas não é algo necessariamente fácil de fazer e, sobretudo, traz riscos ecológicos, apontam os especialistas.

Essa ação do Hamas deixou 1.200 mortos, segundo Israel, que se comprometeu imediatamente a "aniquilar" o movimento islamista, lançando uma ofensiva no território palestino que deixou mais de 18.780 mortos, segundo o último balanço do governo do movimento islamista.

Conhecido como "o metrô de Gaza" pelos militares israelenses, o labirinto de galerias foi utilizado inicialmente para evitar o bloqueio imposto por Israel após a tomada do poder pelo Hamas no território em 2007.

Foram escavadas centenas de galerias no subsolo da fronteira com o Sinai egípcio para a circulação de pessoas, mercadorias, armas e munições entre Gaza e o mundo exterior.

Depois da guerra entre Israel e Hamas em 2014, o movimento islamista ampliou a rede, de onde seus combatentes aparecem e disparam seus foguetes contra o solo israelense, através de todo o território de Gaza.

Em um estudo publicado em 17 de outubro, o Instituto de Guerra Moderna da Academia Militar de West Point, nos Estados Unidos, menciona 1.300 galerias totalizando cerca de 500 quilômetros.