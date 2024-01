Hungria mantém desafio à UE e bloqueia ajuda financeira para Ucrânia

A UE havia aprovado um pouco antes a decisão histórica de iniciar negociações de adesão com a Ucrânia, mas fracassou na aprovação do pacote de ajuda de 50 bilhões de euros (55 bilhões de dólares, 270 bilhões de reais).

Fontes diplomáticas afirmaram à AFP que Orban aceitou se ausentar temporariamente da sala de reuniões no momento em que os 26 países restantes do bloco aprovaram a moção sobre as negociações com a Ucrânia.

Zelensky conversou com seus colegas europeus por videoconferência e, em seu pronunciamento, os advertiu que rejeitar o diálogo representaria um fracasso para a Ucrânia que a Rússia utilizaria em seu favor.

Por sua vez, a presidente da Moldávia, Maia Sandu, afirmou no X que seu país "virou hoje uma página com o sinal verde da UE para as conversas de adesão".