Hungria bloqueia ajuda bilionária da UE à Ucrânia e usa veto para barganhar

Sob Orbán, Budapeste se transformou no que o Parlamento Europeu define como uma "autocracia eleitoral". Isso levou o bloco a congelar boa parte dos recursos que seriam destinados à Hungria por violações do Estado de direito no país. Quase 12 bilhões de euros ainda estão condicionados à reformas que garantam liberdade nas universidades e revisão da controvertida lei anti-LGBT, que compara homossexualidade à pedofilia.

A Hungria bloqueou a ajuda de 50 bilhões de euros da União Europeia à Ucrânia na madrugada desta sexta-feira, 15. Mas o primeiro-ministro Viktor Orbán sugere que ainda pode voltar atrás se o bloco liberar os recursos que congelou de Budapeste por violações de valores que considera fundamentais. Trata-se do acesso ao financiamento bilionário para os Estados-membros, que foi condicionado à reformas no país.

O Kremlin criticou a abertura das negociações para adesão da Ucrânia e Moldávia à União Europeia. "É claro que esta é uma decisão absolutamente politizada", disse o porta-voz Dmitri Peskov hoje. O russo alegou que os países não cumprem os "critérios rígidos" que o bloco sempre adotou para aceitar novos membros e acrescentou as decisões da UE baseiam-se "em grande parte no desejo de causar ainda mais transtornos à Rússia".

Outros 10 bilhões de euros foram liberados esta semana, sob o argumento de avanços no sistema judiciário húngaro. Os críticos, por outro lado, veem como uma espécie de suborno em meio à intensa negociação para que Budapeste liberasse as negociações para adesão da Ucrânia, que recebeu sinal verde junto com Moldávia, também ex-república soviética.

Apesar das críticas do Kremlin, o presidente Vladimir Putin já disse que não vê a entrada de Kiev no bloco como ameaça para Moscou. O grande problema, repete com frequência, é a aproximação com a Otan, usada como desculpada para invasão do país vizinho.

Do outro lado, a Ucrânia celebrou a notícia. "Foi uma vitória para a Ucrânia e para toda a Europa. Uma vitória que motiva, inspira e fortalece", escreveu o presidente Volodmir Zelenski no X (antigo Twitter).

O sinal verde para negociar a entrada na UE foi uma vitória do presidente, que vem perdendo gradualmente o apoio dos EUA. No início da semana, ele esteve em Washington, mas não conseguiu convencer os congressistas republicanos a apoiarem um pacote de ajuda militar de US$ 61 bilhões. Sem os americanos, Zelenski depende cada vez mais da ajuda enviada pela Europa. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)