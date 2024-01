Holanda inicia teste com cannabis legal em duas cidades

Os holandeses poderão nesta sexta-feira (15) consumir cannabis legalmente pela primeira vez em duas cidades do sul do país, no início de um teste de vários anos que descriminaliza a produção e fornecimento desta droga nos famosos "coffeeshops".

Ao contrário da crença popular no exterior, a venda e consumo de haxixe, erva e seus derivados não são legalizados na Holanda, que há décadas atrai usuário de maconha de todo o mundo.

Desde os anos 1970, as drogas leves são "toleradas" e "as autoridades optaram por não perseguir infratores", segundo a página do governo na Internet.