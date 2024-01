Forças de Defesa de Israel anunciam que mataram 3 reféns por engano em Gaza

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), Daniel Hagari, anunciou que as forças israelenses mataram por engano três reféns israelenses que estavam na região de Shejaiya, no norte da Faixa de Gaza. Segundo Hagari, as forças pensaram que eles eram terroristas do Hamas e abriram fogo contra os capturados do grupo terrorista.

Hagari apontou que as FDI admitem a responsabilidade pelo "trágico ocorrido".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O oficial do Exército de Israel disse que um dos reféns que faleceram é Yotam Haim, que foi sequestrado pelo grupo terrorista Hamas do Kibutz Kfar Aza, que fica muito próximo do enclave palestino, e Samar Talalka, um cidadão árabe-israelense que trabalhava no Kibutz Nir Am, uma outra comunidade que foi atacada pelo Hamas no dia 7 de outubro. O nome do terceiro refém que faleceu não foi divulgado por conta de um pedido da família.