Exército de Israel afirma que recuperou corpo de refém franco-israelense

Elya Toledano, de 28 anos, estava entre os cerca de 240 sequestrados pelos combatentes do Hamas durante os ataques sem precedentes cometidos contra Israel.

"Durante uma operação em Gaza, o corpo de refém Elya Toledano (28) foi recuperado pelas forças especiais do Exército e levado de volta a Israel", declarou o Exército em comunicado, no qual acrescenta que foi identificado por especialistas forenses.

O Exército de Israel afirmou nesta sexta-feira (15) que recuperou o corpo do refém franco-israelense Elya Toledano, sequestrado pelo grupo islamista palestino Hamas nos ataques de 7 de outubro em solo israelense.

O jovem estava em uma rave no deserto junto com sua amiga franco-israelense Mia Shem, que foi liberada durante a breve trégua entre Israel e Hamas no final de novembro.

