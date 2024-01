EUA diz que opositora venezuelana entrou com recurso contra inabilitação política

Os Estados Unidos declararam, nesta sexta-feira (15), que a opositora venezuelana María Corina Machado recorreu ante a Suprema Corte contra a inabilitação que a impede de se candidatar às presidenciais de 2024, no último dia do prazo dado para entrar com recurso e no âmbito de uma negociação mediada pela Noruega.

Machado, que até quinta-feira negava que recorreria ao Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) - acusado por amplos setores da oposição de servir ao governo do presidente Nicolás Maduro -, ainda não confirmou que entrou com o recurso judicial. A AFP tentou, sem sucesso, falar com a ex-deputada e sua equipe de trabalho.

"Parabenizamos María Corina Machado e os outros candidatos por sua coragem e disposição para apelar das suas inabilitações", publicou na rede social X, antigo Twitter, a embaixada dos Estados Unidos na Venezuela, que está sediada em Bogotá depois do rompimento de relações em 2019 por sua falta de reconhecimento da reeleição de Maduro um ano antes.