Dois migrantes morrem ao tentar cruzar o Canal da Mancha pela França

Segundo as autoridades marítimas francesas, um dos migrantes morreu no naufrágio da embarcação, na costa de Gravelines (norte). Cerca de 60 pessoas a bordo foram resgatadas e duas estavam desaparecidas, acrescentaram.

Um barco de Cross chegou ao local pouco depois da meia-noite e constatou a presença de pessoas na água devido a um problema com a embarcação. Os migrantes socorridos foram atendidos no porto de Calais.

Os restos mortais do segundo migrante foram encontrados na manhã de sexta-feira em uma praia de Sangatte, cerca de 25 quilômetros a oeste de Grand-Fort, após uma tentativa frustrada de cruzar o Canal da Mancha, de acordo com uma fonte policial.

Segundo a procuradoria de Boulogne-sur-Mer, que abriu uma investigação, "um grupo de 70 migrantes saiu para o mar com uma pequena embarcação, mas a mesma retornou à praia" por volta das 7h da manhã.

Antes das duas mortes, as autoridades relataram que oito migrantes morreram na região desde o início do ano.

Desde o início do ano, quase 29.000 migrantes cruzaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações para chegar ao Reino Unido, frente aos 44.000 no mesmo período em 2022, anunciaram as autoridades francesas no início de dezembro.

zl/zap/tjc/es/fp/ms/yr