Comunicado do Business Wire :TRT

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan with children at the TRT World Forum 2023 (Photo: Business Wire)

O primeiro dia contou com discursos do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, do diretor de Comunicação, Fahrettin Altun, e do diretor geral do TRT, Mehmet Zahid Sobaci. Um momento comovente ocorreu com a exibição de um curta-metragem com crianças de regiões afetadas pela guerra, simbolizando a busca pela paz mundial. As crianças entregaram ao presidente Erdogan uma "chave para a paz" simbólica, mostrando o compromisso da Turquia com o assunto. Além disso, uma pintura representando o logotipo do "100º ano" foi dada ao presidente Erdogan pelo diretor geral do TRT, Mehmet Zahid Sobaci.

A primeira sessão do fórum, "Visão do século turco", destacou os valores e aspirações do país no seu centenário. Os tópicos da sessão pública incluíram: "Visão do século turco: a Turquia como um ator de construção de sistemas", "A guerra de Israel em Gaza", "O retorno da geopolítica", "A radiodifusão pública na era digital", "Remodelando a economia global", "AI onisciente", "Nações Unidas divididas", "Empoderando a humanidade" e "O nexo crítico da segurança alimentar, hídrica e energética".

Alguns palestrantes ilustres do fórum foram o ex-primeiro-ministro do Reino Hachemita da Jordânia Awn Al-Khasawneh, o ex-primeiro-ministro da Escócia Alex Salmond, o ex-secretário de Estado da Europa em Portugal Bruno Maçães, o ex-ministro das Comunicações e Tecnologias de Informação do Qatar Hessa bint Sultan Al Jaber, o ex-ministro das Relações Exteriores do México Jorge Castañeda, a diretora do Observatório CeSPI na Turquia, Valeria Giannotta, o observador permanente do Estado da Palestina junto à ONU, Mirek Dusek, e o diretor do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas na Turquia e representante do país, Stephen Cahill - entre outros.

O TRT World Forum 2023 proporcionou uma plataforma para debates consistentes, propostas de soluções e fomento da compreensão dos desafios globais cruciais. Com participantes diferentes e influentes, o fórum solidificou sua posição como um encontro internacional vital que aborda o pulso da agenda mundial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.