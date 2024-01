Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

"At Mary Kay, we lead by enabling women from all walks of life with the right tools, mentorship, and education so they can make choices leading to a fulfilling and meaningful life for themselves, their families, and communities," said Wendy Wang, President, Mary Kay Asia Pacific Region. (Photo credit: Mary Kay Inc.).

A Mary Kay Inc., defensora global do empoderamento das mulheres, anunciou no Dia do Empreendedorismo Feminino que se tornou oficialmente signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs) na região Ásia-Pacífico. Em março de 2019, a Mary Kay Inc. deu o primeiro passo em sua jornada dos WEPs, tornando-se signatária global durante o Fórum dos WEPs realizado à margem da Comissão sobre o Status da Mulher (CSW63).

"Por meio da jornada global de WEPs que a Mary Kay iniciou em 2019, hoje, na região da Ásia-Pacífico, a empresa reafirma seu compromisso de ajudar a acelerar o fechamento das lacunas de gênero no local de trabalho, no mercado e na comunidade. O "empoderamento das mulheres" vai além dos sucessos na carreira das mulheres - ele precisa de uma visão holística, um roteiro para o progresso e o impacto medidos, como também o envolvimento de todas as partes interessadas, incluindo o setor privado - e os WEPs estão fazendo exatamente isso. Na Mary Kay, lideramos capacitando mulheres de todas as esferas da vida com as ferramentas certas, orientação e educação para que possam fazer escolhas que levem a uma vida plena e significativa para si mesmas, suas famílias e comunidades."

Os WEPs oferecem um quadro abrangente para empresas promoverem a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres no local de trabalho, no mercado e na comunidade, impulsionando resultados positivos para a sociedade e os negócios. Lançados em 2010 pela ONU Mulheres e Pacto Global da ONU, os WEPs são informados por padrões internacionais de trabalho e direitos humanos e fundamentados no reconhecimento de que as empresas têm interesse e responsabilidade pela igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres.

O relatório divulga o trabalho e os resultados da Mary Kay China no empoderamento das mulheres para alcançar o sucesso por meio de múltiplas abordagens em liderança, mercado, local de trabalho e trabalho comunitário. As futuras edições do relatório cobrirão o compromisso e o impacto da Mary Kay em outros países da região Ásia-Pacífico onde opera. Algumas das seguintes realizações que abrangem os 7 Princípios WEPs são destacadas no relatório:

-- De 2020 a 2022, a Mary Kay investiu mais de 80 milhões RMB (Yuan Chinês) na capacitação digital para desenvolver ferramentas de negócios on-line e off-line para consultoras de beleza.

Um Ótimo Lugar para as Mulheres Trabalharem

-- Em 2022, a porcentagem de mulheres entre a equipe executiva e os funcionários da Mary Kay China era de 57%, enquanto 64% dos funcionários promovidos eram mulheres.

-- Em 2022, 93% dos funcionários da Mary Kay China participaram de treinamentos sobre gerenciamento de projetos, tendências de mercado e liderança, com uma média de 1,6 sessões de treinamento por pessoa, 6 horas de tempo de treinamento e 1.500 RMB de investimento em treinamento.

Retribuição à comunidade

-- Em abril de 2023, um total de 257.117 mulheres se beneficiaram dos programas de CSR da Mary Kay China.

-- Em 2022, 1.267 consultoras de beleza autônomos e funcionários da Mary Kay China contribuíram com mais de 9.000 horas de serviço voluntário em várias capacidades: servindo como voluntários não médicos em um centro de cirurgia de fissura labial e palatina, ajudando a limpar suas comunidades ou dando aulas de beleza gratuitas para causas beneficentes.

