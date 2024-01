Comunicado do Business Wire :LTIMindtree

A LTIMindtree[NSE: LTIM, BSE: 540005], empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anuncia a inauguração de uma nova central de entregas na Cidade do México como parte de sua expansão na América Latina. A central de entregas possibilitará a transformação e localização da força de trabalho para a LTIMindtree nas Américas. A central foi inaugurada em 14 de dezembro de 2023, por Sua Excelência Pankaj Sharma, embaixador da Índia no México;Fadlala Akabani, ministro da Economia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do México; Rajeev Jain, vice-presidente executivo e diretor global de operações da LTIMindtree; Greg Dietrich, vice-presidente executivo e chefe de entregas regional das Américas; e Anurag Tripathi, vice-presidente associado da LTIMindtree.

Localizada no coração do distrito financeiro da Cidade do México, a central de entregas, com mais de 100 posições, é uma instalação de ponta que promove a colaboração e a inovação, projetada para o crescimento futuro. A central apoiará as capacidades da empresa na região, aproximando os serviços de nível mundial da LTIMindtree e seus clientes nas Linhas de Serviço SAP e de Engenharia Digital. Como diretor de entregas e operações na América Latina, Anurag Tripathi, vice-presidente associado da LTIMindtree, liderará a central de entregas da Cidade do México com foco no crescimento futuro e na entrega de resultados de alta qualidade para os clientes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nachiket Deshpande, diretor e COO em tempo integral da LTIMindtree, afirmou: "nos últimos anos, o México emergiu como um player competitivo no mercado global de tecnologia, com uma força de trabalho qualificada e um ambiente de negócios favorável. A LTIMindtree está comprometida em desenvolver uma força de trabalho de alta qualidade na região, aproveitando sua experiência de domínio global. Essa central de entregas no México nos permite estreitar o relacionamento entre nossos clientes nearshore e locais e a força de trabalho talentosa da região, garantindo a entrega de projetos no mesmo fuso horário".