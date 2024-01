Colômbia sediará COP16 da ONU sobre biodiversidade em 2024

A Colômbia será anfitriã da próxima cúpula COP-16 de biodiversidade da ONU, que acontecerá entre 21 de outubro e 1º de novembro de 2024, informou a organização internacional em um boletim.

O Convênio da ONU sobre a Diversidade Biológica (CDB) decidiu em Montreal aceitar a candidatura colombiana depois que a Turquia se retirou do páreo devido aos devastadores terremotos de fevereiro.

"A Colômbia abriga uma enorme biodiversidade, é um exemplo inspirador de como interagir com os povos indígenas e as comunidades locais, e está na vanguarda da conservação e do uso sustentável da biodiversidade", apontou David Cooper, secretário-executivo interino do CDB citado em um comunicado.