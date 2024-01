Ataque no sudeste do Irã mata 11 policiais

Ao menos 11 policiais morreram em um ataque extremista contra uma delegacia na província de Sistão-Baluchistão, no sudeste do Irã, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira.

"O ataque terrorista contra a delegacia de polícia da cidade de Rask matou 11 policiais e outros ficaram feridos", afirmou o vice-governador da província, Alireza Marhamati. Ele disse que o grupo jihadista 'Jaish al Ald' (Exército da Justiça) reivindicou o atentado.

O ataque aconteceu na quinta-feira à noite, na província de Sistão-Baluchistão, perto da fronteira com Paquistão e Afeganistão.