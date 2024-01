Al Ahly vence Al-Ittihad (3-1) e será adversário do Fluminense nas semis do Mundial

O Fluminense conheceu seu adversário na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa nesta sexta-feira (15), com a vitória do egípcio Al-Ahly sobre o saudita Al-Ittihad por 3 a 1 na segunda fase do torneio.

Com a derrota do Al-Ittihad, o Mundial fica sem o representante do país-sede e sem o time treinado pelo argentino Marcelo Gallardo e do atacante francês Karim Benzema.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Benzema foi justamente o autor do gol da equipe, nos acréscimos (90'+2), quando o placar já marcava 3 a 0 para os egípcios e não havia mais tempo para uma reação. No final do primeiro tempo, o francês desperdiçou um pênalti, defendido pelo goleiro Mohamed El-Shenawy (45').