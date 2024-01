Adolescente que sumiu durante férias na Espanha é encontrado após 6 anos caminhando na França

A polícia do Reino Unido afirmou nesta sexta-feira, 15, que está "aliviada e muito feliz" ao descobrir que um adolescente encontrado caminhando ao longo de uma estrada no sudoeste da França é um jovem britânico que estava desaparecido havia seis anos. A Polícia de Greater Manchester disse que o adolescente que afirma ser Alex Batty, de 17 anos, realizou uma videochamada com sua avó, Susan Caruana.

"Embora ela esteja satisfeita de que este é, de fato, Alex, temos verificações adicionais a fazer quando ele retornar ao Reino Unido", disse o Assistente do Chefe da Polícia Chris Sykes.

Ele afirmou que a polícia ainda está "estabelecendo as circunstâncias completas em torno de seu desaparecimento e onde ele esteve todos esses anos". Sykes disse que Alex está sendo "bem cuidado" pelas autoridades francesas em Toulouse e voltará para parentes em Oldham, perto de Manchester, nos "próximos dias".