Acidente de metrô em Pequim deixa mais de 100 feridos

Um acidente no momento de maior movimento no metrô da capital da China deixou 102 pessoas feridas, depois que dois vagões desacoplaram da composição em um trecho da via na superfície, informou a imprensa estatal.

O acidente aconteceu após vários dias de nevascas em Pequim, que provocaram atrasos no transporte público da cidade.

O incidente ocorreu na quinta-feira à noite, quando os últimos dois vagões de um metrô se separaram do restante da unidade, informaram as autoridades.