Wall Street segue em alta, sob efeito do novo tom do Fed

A Bolsa de Nova York se manteve em alta nesta quinta-feira (14), celebrando o novo tom adotado pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) na quarta-feira, quando anunciou que está considerando cortar suas taxas de juros de referência no próximo ano.

O índice Dow Jones permaneceu em níveis recordes, com um avanço de 0,43%. O S&P 500 subiu 0,26%, e o tecnológico Nasdaq, 0,19%.

As taxas dos títulos do Tesouro voltaram a cair, com os papéis de 10 anos apresentando um rendimento abaixo de 4% pela primeira vez desde o final de julho.